Zootecnia, Coldiretti Mantova: dal 28 gennaio obbligo registrazione elettronica per i farmaci in allevamento

MANTOVA Coldiretti Mantova ricorda che a partire dal prossimo 28 gennaio scatterà l’obbligo di registrazione elettronica dei trattamenti farmacologici in allevamento, come fissato dal decreto legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021.

Dopo l’introduzione della ricetta elettronica, entrata in vigore nel 2019, viene stabilito un ulteriore passaggio con l’informatizzazione dell’uso del farmaco così da sapere, praticamente in tempo reale, quando e quali soggetti sono sottoposti a trattamento.

Per fare in modo che gli allevatori arrivassero preparati all’appuntamento del 28 gennaio prossimo, Coldiretti Mantova insieme con Aral e Ats Val Padana ha organizzato nelle scorse settimane degli incontri sul territorio molto partecipati e altri saranno organizzati, informa il direttore dell’Associazione regionale allevatori della Lombardia, Andrea Galli, prima dell’entrata in vigore della normativa, sempre in collaborazione con Ats e Coldiretti Mantova.

“La Commissione europea – ricorda Fabio Mantovani, vicepresidente di Coldiretti Mantova e consigliere di Aral – adottando nel marzo 2020 la strategia Farm to Fork si è posta l’obiettivo di ridurre del 50% dell’impiego di antibiotici negli allevamenti animali entro il 2030”.

Gli allevatori sono sempre più consapevoli nell’utilizzo degli antibiotici, avendone da tempo ridotto l’utilizzo. Nel 2020, in base al rapporto dell’Ema, è stata confermata la tendenza alla diminuzione delle vendite totali, pari al 38,3% rispetto al 2016, punto di partenza per la verifica del raggiungimento dei target prefissati dal Piano nazionale di contrasto all’antimicrobico-resistenza. Una riduzione ancor più significativa se si considera il calo del 56,8% rispetto ai dati del 2010.