Pugilato – Spettacolo sul ring di Montata Carra. Di Padova: “Ma gli arbitraggi…”

MONTATA CARRA La seconda riunione di boxe organizzata dalla Mantova Ring alla Bocciofila di Montata Carra ha regalato spettacolo, divertimento, ma anche qualche verdetto controverso. Molti gli spettatori che hanno seguito gli undici match andati in scena sul quadrato allestito all’interno della struttura e i vari momenti di intrattenimento. Successo per le esibizioni del rapper “Cancer” e di Julia Rose e per la miss ring Virginia Granini; un po’ meno per i pugili della Mantova Ring. Stoican contro Spocchia (Bassano) e Gaioni con Togna (Boxe Ravenna) sono usciti sconfitti ai punti, ma a lasciare basiti, come ha commentato il maestro Massimo Di Padova, sono stati gli arbitraggi. «Almeno un pareggio – spiega – ma perdere no. Stavano vincendo. Il verdetto ha lasciato tutti muti. Bene Froldi che ha vinto un match impegnativo contro Gualdi dell’Edera Ravenna. Alberini era avanti nella prima ripresa, poi nella seconda ha accusato qualche colpo sotto. Rivera (Ruzze Brescia) infatti è stato richiamato per scorrettezze. Ho chiesto io la sospensione cautelativa, anche se stava vincendo, per tutelare il pugile. Koka ha preso un colpo all’occhio nella prima ripresa e ha perso per intervento medico contro Paluci (Guastalla)». Equilibrati e di livello anche gli altri match della serata.

La Mantova Ring ora spera di riuscire a organizzare un altro evento entro fine anno e bissare quelli estivi nel 2023. Prossimo impegno a luglio sul Te per il tradizionale “Memorial Lasagna”.