A Goito va in scena la Dolce vita

GOITO Gran finale a Goito per quel che concerne gli appuntamenti estivi allestiti con il patrocinio del Comune in vari contesti ricchi di fascino paesaggistico e culturale.

Sabato 22 agosto nel capoluogo sordelliano e per la precisione in piazza della Rocca a partire dalle 21, infatti, si terrà lo spettacolo musicale dal titolo “La Dolce Vita”.

Per l’occasione si esibirà la Piccola Orchestra Eight@TheOpera (composta da solisti dell’Orchestra dei Colli Morenici) diretta da Nicola Ferraresi che accompagnerà la splendida voce di Vanessa Tagliabue Yorke.

La serata sarà presentata e arricchita da momenti recitativi grazie alla partecipazione di Luciano Bertoli, attore e regista bresciano. In programmavi saranno musiche di Nino Rota, D’Anzi, Edith Piaf e di molti altri autori.

Il Comune di Goito anche in questa occasione potrà avvalersi della preziosa collaborazione dell’Accademia Musicale dei Colli Morenici di Volta Mantovana.

“È stata un’estate diversa, – afferma Federica Baldini assessore alle manifestazioni – gli eventi si sono svolti in una veste totalmente nuova, ma nonostante la situazione difficile le serate hanno riscosso successo e il pubblico è rimasto entusiasta. Ringrazio a tale proposito il maestro Nicola Ferraresi, l’Orchestra dei colli morenici e la Eight@theOpera per aver aderito al progetto ed averci fatto divertire ed emozionare con le loro performance. Il concerto si svolgerà in totale sicurezza, sarà gratuito, ma con obbligo di prenotazione dati i posti limitati. Per prenotarsi basta chiamare il numero 0376/683331 dalle 8.30 alle 12.30 dal lunedì al sabato, oppure mandare un messaggio whatsapp ai numeri 346 6428399 e 338 4280950”. Paolo Biondo