Adriana Lecouvreur, opera in quattro atti di Francesco Cilea torna in scena al Teatro Regio di Parma

PARMA Adriana Lecouvreur, opera in quattro atti di Francesco Cilea, su libretto di Arturo Colautti, torna in scena al Teatro Regio di Parma dopo 42 anni di assenza, venerdì 24 marzo 2023 ore 20.00 (recite domenica 26 marzo, ore 20.00, venerdì 31 marzo ore 20.00, domenica 2 aprile ore 15.30), per la Stagione Lirica 2023. L’allestimento, realizzato in coproduzione con Teatro Comunale di Modena e Teatro Municipale di Piacenza, vede la regia di Italo Nunziata, le scene di Emanuele Sinisi, i costumi di Artemio Cabassi, le luci di Fiammetta Baldiserri. Francesco Ivan Ciampa dirige l’Orchestra dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini e il Coro del Teatro Regio di Parma, preparato da Martino Faggiani. Nel cast Maria Teresa Leva (Adriana Lecouvreur), Riccardo Massi (Maurizio), Adriano Gramigni (Principe di Bouillon), Saverio Pugliese (L’abate di Chazeuil, per la prima volta al Teatro Regio), Claudio Sgura (Michonnet), Stefano Consolini (Poisson), Steponas Zonys (Quinault, per la prima volta al Teatro Regio), Sonia Ganassi (al debutto nel ruolo della Principessa di Bouillon), Vittoriana De Amicis (Mademoiselle Jouvenot), Carlotta Vichi (Mademoiselle Dangeville).