Basket serie A2 f – MantovAgricoltura si gioca i play off col Carugate

SAN GIORGIO Si è giunti all’ultima gara casalinga del MantovAgricoltura per la stagione regolare, con palla a due alle ore 20.30 al Palazzetto dello Sport Sguaitzer di Borgochiesanuova. A sfidare le biancorosse sarà il Carugate di coach Cesari. Le milanesi sono reduci da una buona prova contro Vicenza nell’ultima giornata e vittoriose per 82-67. Attualmente ricoprono il nono posto in classifica con 18 punti, esattamente alle spalle di MantovAgricoltura con 20 punti: se da parte biancoazzurra la sfida sarà importante per allontanarsi dalla zona play out, in casa virgiliana i due punti serviranno non solo per blindare il biglietto per i play off, bensì anche per una svolta dopo il filotto di sconfitte. San Giorgio, oltre ai due punti in classifica su Carugate, ha infatti un notevole vantaggio con il +12 nello scontro diretto: le ospiti sono chiamate a un clamoroso ribaltone, mentre in caso di vittoria accesso ai play off garantito per le mantovane. La società quindi si aspetta il pubblico delle grandi occasioni per spingere le biancorosse verso un traguardo che sarebbe storico dopo soli tre anni in serie A2. Sofia Bottazzi, guardia tiratrice del MantovAgricoltura, ha commentato codì la sconfitta dell’ultima giornata in casa del Ponzano: «Sabato scorso abbiamo perso l’occasione per ottenere il distacco da Ponzano in termini di classifica e migliorare la nostra posizione in vista dei play off. Nel finale abbiamo concesso qualcosa di troppo alle nostre avversarie che si sono dimostrate più concrete. Nonostante ciò, siamo tornate in palestra in settimana con tanta voglia di lavorare, guardare avanti e concentrare le energie sui nostri punti di forza per riacquisire fiducia in vista del prossimo match». La gara con il Carugate ha in palio una posta altissima che le sangiorgine non vogliono farsi sfuggire: «Ora abbiamo l’ultima partita in casa della stagione regolare. Carugate vorrà riscattare la sconfitta subita all’andata e, inoltre, proviene da una vittoria: dovremo essere costanti e tenere alto il ritmo per tutta la gara, senza mai abbassare la guardia. Anche questa settimana di allenamenti è stata molto intensa e sarà fondamentale portare in campo la stessa mentalità». Nonostante le sconfitte e il momento complesso, secondo Bottazzi la squadra sta in più occasioni gridando ‘presente’ e la volontà è quella di trasformare tutte le emozioni negative in positive: «Ci troviamo in una fase del campionato molto delicata in cui dobbiamo riuscire a trasformare la tensione in grinta ed entusiasmo. Puntiamo ad interrompere la striscia negativa davanti al nostro pubblico, e abbiamo le carte per raggiungere questo obiettivo».

Palla a due fissata per questa sera alle 20.30 al Palazzetto Sguaitzer; ricordiamo che la diretta della gara sarà trasmessa sul canale YouTube di Basket 2000 San Giorgio a partire da pochi minuti prima dell’avvio della partita ed i social societari saranno costantemente aggiornati nelle “stories” sull’andamento del risultato quarto per quarto.