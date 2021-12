Al Jolly di Roncoferraro serata afro con dj Vano

RONCOFERRARO Forte attesa al Jolly di Roncoferraro l’arrivo di uno dei Dj più famosi e affermati in ambito nazionale di quel genere definito “Afro”, Yano. Il popolare Dj inizia il suo percorso artistico a metà degli anni 70. In pochi anni diventa tra i principali protagonisti dell’afro-funky. Il decennio anni 80 è stato la chiave di lettura del suo successo, seguendo la prima tendenza musicale della night life italiana definita “Afro music”, diventando un vero guru di quel movimento. La continua ricerca ed evoluzione ha fatto di Yano l’unico Dj italiano ad aver creato una propria linea musicale diventata alternativa e di tendenza che accomuna diverse generazioni. Popolare anche oltre confine come Germania, Austria, Olanda, dopo 40 anni di consolle l’ennesima trasformazione, il Dj che crea un format unico, dove la musica e l’arte si fondono. Dalle 22.00 alla discoteca Jolly si alterneranno in consolle in “Yano Music Machine” un team di grandi professionisti; Yano e Ottomix Dj e produttore di fama ibernazione, ha creato i Black Machine che con il brano How Gee ha venduto oltre venti milioni di copie in tutto il mondo. Sul palco l’animazione del performer Max Yanez. Il Jolly si trasformerà per la prima volta in una sorta di “Tomorrowland” della Musica. Promotore dell’evento Luca Verbeni management di Yano. Ingresso con gree-pass.