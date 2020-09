Asola, Mercoledì 16 Settembre torna a riunirsi dopo la pausa estiva il Gruppo di Lettura nel giardino della Biblioteca comunale

ASOLA Dopo la pausa estiva riprendono gli incontri del Gruppo di Lettura “Metti una sera un libro”, che ha organizzato per domani alle 21 nel giardino della Biblioteca comunale “Andrea Torresano”, col rispetto del distanziamento sociale, un incontro dal titolo “Pronti, attenti, via…” per parlare di Festivaletteratura, conoscere nuovi lettori curiosi e programmare insieme le letture dell’anno. Dal 2011 il Gruppo di Lettura di Asola, che consta adesso circa venti partecipanti, fissa mese per mese un incontro che ogni volta prende in esame un libro diverso. Il gruppo è sempre aperto ad accogliere persone, come a lasciarle andare, a perdersi e a ritrovarsi secondo il libro prescelto. Il tema che accompagna i lettori nel corso del 2020 è la diversità in ogni sua sfaccettatura: di razza, di religione e di opinione. E’ richiesta la conferma di presenza e per info e partecipazione ci si può rivolgere presso la Biblioteca comunale di via Fulvio Ziacchi nr.4, tel. 0376-720645, e-mail: biblioteca@comune.asola.mn.it.

Paolo Zordan