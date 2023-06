Asola, mercoledì 21 giugno ‘L’uomo di carta, incontro semiserio con uno scrittore. Italo Calvino raccontato attraverso le sue opere’, lettura scenica di Laura Torelli nel giardino della Biblioteca comunale

ASOLA Prende il via domani alle 21 la rassegna “Libri all’aria aperta” che si svolgerà per tutta l’estate nel giardino della Biblioteca “Andrea Torresano” proponendo letture teatrali, incontri con gli autori e approfondimenti letterari ad ingresso libero. Il primo appuntamento ha per titolo “L’uomo di carta: incontro semiserio con uno scrittore. Italo Calvino raccontato attraverso le sue opere”, lettura scenica a cura di Laura Torelli di Cooperativa Charta Onlus di Mantova. Pensato in occasione del centenario della nascita di Italo Calvino, vedrà una rivisitazione dei testi dell’autore e Le Lezioni Americane utilizzate come filo conduttore per raccontare Calvino scrittore: le sue riflessioni sullo stile, sul senso della scrittura e i valori che la sostengono. Ogni qualità (Leggerezza, Rapidità, Esattezza, Visibilità, Molteplicità) sarà esemplificata con brani tratti dalle opere stesse dell’autore. Il successivo appuntamento della rassegna “Libri all’aria aperta” è in programma per mercoledì 12 luglio con Elsa Riccadonna di Cooperativa Charta che presenterà “Biblioteche vs Netflix”, ovvero consigli di lettura tra libri, film e serie tv, affrontando il dilemma leggere o guardare?. Per info e partecipazione rivolgersi presso la Biblioteca comunale di via Fulvio Ziacchi nr. 4 oppure telefonare al numero 0376-720645.

Paolo Zordan