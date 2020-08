Calcio Seconda cat. – Pomponesco, la preparazione scatta il 26

POMPONESCO Il confermato mister del Pomponesco Maurizio Anselmi attende un ultimo colpo di mercato, con una punta di spessore.

«Ora come ora – dice -, sulla carta siamo simili alla precedente stagione, le uscite sono state compensate con l’inserimento di nuove quote: non avendo la juniores, dobbiamo averne almeno dieci-undici in organico. Come atleta esperto è giunto dalla Povigliese Poma: si tratta di un gradito ritorno, è logico che non mi dispiacerebbe se la dirigenza riuscisse a trovare sul mercato una punta di qualità. Sarà dura: chi ha un attaccante è logico che se lo tiene ben stretto, comunque non è ancora detta l’ultima parola».

Nell’ultima stagione interrotta per il Coronavirus, sin quando si è potuto giocare i rivieraschi del presidente Gianfranco Bellini avevano racimolato 30 punti.

«Mi auguro – conclude Anselmi -, di partire meglio rispetto all’ultima stagione: nelle prime dieci-dodici gare non eravamo riusciti a rendere come era negli obiettivi. Ritengo che si potesse fare di più. Quando la squadra ha trovato la sua quadra, è riuscita ad esprimere tutte le sue potenzialità e si è ripresa. Se il torneo fosse andato avanti, avremmo potuto toglierci qualche altra soddisfazione. Per la nuova stagione vedremo di partire con un altro passo, positivo e costante, per essere da subito competitivi». La preparazione inizia il 26 agosto.