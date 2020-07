Aveva due coltelli in auto: denunciato un 40enne

SABBIONETA Nella giornata di oggi i militari della Stazione di Sabbioneta, al termine di accertamenti hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria di Mantova un cittadino rumeno per porto abusivo di armi. I militari, durante un controllo alla circolazione stradale, fermavano una Mercedes ML250 di colore scuro. Il conducente, un 40enne rumeno residente a Viadana, mostrava sin da subito segni di nervosismo che mettevano in allarme gli operanti, che decidevano quindi di eseguire una perquisizione personale e veicolare, che permetteva di rinvenire, occultati all’interno del veicolo, due coltelli a lama fissa della lunghezza complessiva di 35 e 20 centimetri. Le armi veniva sequestrate e il 40enne denunciato per porto ingiustificato di armi.