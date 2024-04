Pallavolo serie A3 – Il Gabbiano non sbaglia e fa suo il primo round. Domenica la replica nelle Marche per volare in A2

Mantova Un primo, enorme passo è stato fatto: il Gabbiano Mantova si aggiudica Gara-1 dello spareggio promozione per salire in A2, battendo al PalaSguaitzer per 3.1 la Banca Macerata. Pronunciata a settembre, questa frase avrebbe avuto un significato decisamente utopistico. Ora, a distanza di mesi, la realtà è completamente diversa: il Gabbiano è realtà solida, che si è guadagnata sul campo ogni traguardo raggiunto fin qui e che ora prova a chiudere la questione già domenica prossima a Macerata. La serie si sposta nelle Marche, con Gara-2 in programma domenica 14 alle ore 18 nella cornice del Banca Macerata Forum.

Gabbiano-Macerata 3-1 (25-23, 19-25, 25-21, 26-24)

Gabbiano Mantova Miselli 1, Catellani, Parolari 15, Novello 22, Yordanov 9, Scaltriti, Tauletta 4, Martinelli 3, Ferrari 7, Depalma 1, Gola. NE: Sommavilla, Zanini, Massafeli. Allenatore: Serafini.

Banca Macerata Marsili 2, Pahor, Fall 10, Penna 15, Casaro 2, Sanfilippo 7, Scrollavezza, D’Amato, Gabbanelli, Zornetta 18, Lazzaretto 9. NE: Orazi, Owusu, Ravellino. Allenatore: Castellano.

Arbitri Scotti di Novara e Sabia

di Trento.

Note – Durata set: 30’, 29’, 28’, 33’. Totale: 120’. Battute sbagliate: GA 18, MA 21. Ace: GA 6, MA 6. Muri punto: GA 10, MA 11.