Dalla galassia al futuro con MantovaScienza

MANTOVA L’inaugurazione si terrà venerdì 8 novembre nella Sala degli Stemmi di Palazzo Soardi, dalle 17.30, seguita dall’intervento di Marc Sarzi sul tema “Astro- Archeologia, come gli Astronomi indgano la formazione delle galssie” : si tratta di Mantova Scienza, la rassegna dedicata alla divulagazione scientifica, dall’8 al 17 novembre. Lo spazio, insieme al mutamento climatico, sarà argomento anche di altre conferenze, in Sala delle Capriate: ricercatori, docenti, scrittori, giornalisti scientifici e divulgatori sono invitati a raccontare la loro esperienza in particolare a chi non sia del settore, ma mosso da semplice curiosità. Poi le visite guidate: il 9, 12 e 16 alla Specola del Liceo Virgilio; domenica 17 a Bosco Fontana.

Gli studenti e le studentesse di oggi, preparati nei loro percorsi di formazione Pcto, presentano ai visitatori la Specola del Liceo Virgilio, attiva dal 1828 e recentemente insignita del riconoscimento di “Osservatorio Meteorologico Centenario” da parte della World Meteorological Organization, agenzia delle Nazioni Unite. Il percorso prevede la visita alla torretta dell’osservatorio, da cui si gode uno stupendo panorama sul centro storico di Mantova, e un passaggio ai Musei che ospitano le Collezioni Scientifiche storiche della scuola. Tornano le esperienze di “Yes, weekend!”. Un fine settimana per sperimentare, osservare, giocare, conoscere ricercatori e divertirsi con la Scienza.

Sabato 9 novembre dalle 15 alle 18 e domenica 10 novembre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 allo Science Centre presso la Sala delle Capriate, la Sala della Colonna e la Saletta di piazza Leon Battista Alberti 10. Qui si troveranno laboratori dedicati alla scoperta della biodiversità, alla scoperta dei fenomeni fisici e chimici che possono stupire e divertire, e alle osservazioni al microscopio, un’attività rivolta alla scoperta del Suolo, realizzata in occasione della Notte dei Ricercatori 2024, in collaborazione con il corso S4edu di Uni MoRe (sabato, ore 15 e domenica, ore 10 e ore 15, consigliato dai 6 anni, iscrizioni sul posto); il tappetone con le costruzioni per i più piccoli; gli insetti da scoprire con gli entomologi delle Riserva Naturale Biogenetica di Bosco Fontanai giochi scientifici da tavolo, proposti dall’Associazione Amici Ludici; i giochi della Città del Sole; i giochi di strada proposti dal Csi Mantova in piazza Alberti (sabato pomeriggio e domenica, mattina e pomeriggio).

Le attività e le animazioni sono ideate e realizzate con la collaborazione degli studenti e delle studentesse degli istituti Virgilio, Belfiore, Fermi e Mantegna di Mantova in occasione dei loro Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento.

La scienza arriva anche al cinema, con un appuntamento il 9 al Cinema Mignon e dal 13 novembre al 10 dicembre al Cinema del Carbone. Due le mostre in programma: le foto naturalistiche de “L’oro blu della Lombardia” in Sala delle Capriate dall’8 al 17 e “Viaggio nella meccanica quantistica” nella Sala degli Addottoramenti del Liceo Virgilio.

Informazioni e prenotazioni su mantovascienza.it.