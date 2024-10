Sogni quotidiani ne “La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza”

CURTATONE Secondo appuntamento domani alle 21, presso Sala Maddalena, sede operativa di Carrozzeria Orfeo, in Via Pilla 53 a Curtatone, della rassegna di drammaturgia contemporanea “Sul Confine” con Les Moustaches che presenta “La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza”, testo originale di Alberto Fumagalli, regia di Ludovica D’Auria e Alberto Fumagalli, con Damiano Spitaleri, Alberto Gandolfo e Federico Bizzarri, una coproduzione Les Moustaches, Società per Attori e Accademia Perduta Romagna Teatri.

Spettacolo pluripremiato (Premio della Critica, Miglior Spettacolo, Premio Fersen al Roma Fringe Festival 2020), racconta la quotidianità ottusa e patriarcale di una famiglia contadina regolata dal susseguirsi delle stagioni e dalla progressiva voglia di emancipazione del secondogenito Ciccio, sognatore malgrado tutto, non fosse altro per il suo desiderio di diventare ballerino (con tanto di tutù rosa) nonostante la stazza imponente. I tre attori condividono la scena in forte armonia e con grande fisicità, affrontando la lingua inventata con cui si esprimono i loro personaggi: un comprensibile mix di espressioni arcaiche e dialettali, che contribuisce a definire il piccolo mondo – fuori dal tempo e dallo spazio – in cui agiscono.

Compagnia teatrale bergamasca under 30, i Les Moustaches sono ricchi di forti individualità e attivi in diversi ambiti dello spettacolo. Nel 2023 hanno vinto il Premio Iceberg di Hystrio come miglior compagnia italiana under 35.

“Sul Confine”, rassegna di drammaturgia contemporanea, è ideata e promossa da Carrozzeria Orfeo, all’interno di Corte Distanze. Progetto di Prossimità Culturale, realizzato con il contributo di Regione Lombardia nell’ambito del bando «Avviso Unico Cultura 2024» e di Fondazione Cariplo nell’ambito del bando «Per la Cultura 2022», con il patrocinio del Comune di Curtatone, in collaborazione con Mantua Farm School, 4D Teatro, Teatro all’Improvviso.

Biglietti: intero 13 euro – ridotto 10 euro (under 18, over 65, tesserati Arci, allievi Scuole di Teatro). Card 4 ingressi a 40 euro (Mammut vita e morte di un’intelligenza artificiale, La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza, Caino e Abele, Due Schiaccianoci). La Card non è nominale e può essere ceduta. Si acquista in prevendita mandando una mail a salamaddalena.mn@gmail.com.

Si consiglia la prenotazione al numero 349 1984615 (anche WhatsApp) o alla email salamaddalena.mn@gmail.com.