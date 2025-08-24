Festivaletteratura: già possibile preregistrarsi alla biglietteria. E in piazza Sordello ecco la tenda dei libri

MANTOVA Mercoledì la biglietteria online del Festival aprirà per i soci Filofestival, mentre due giorni dopo, venerdì 29 agosto, aprirà per tutti. Come spiegato nelle informazioni generali per l’acquisto dei biglietti, già da giovedì 12 agosto è possibile preregistrarsi alla piattaforma di acquisto all’indirizzo bit.ly/fl-login. Si tratta semplicemente di creare l’utenza (o di recuperarla se siete già registrati da anni precedenti) per potere acquistare sulla piattaforma Clappit quando aprirà la biglietteria. È un modo di guadagnare tempo e non doverlo fare nel momento – sempre un po’ concitato – dell’apertura effettiva della biglietteria online. Si possono preregistrare tutti coloro che intendono acquistare biglietti, sia soci Filofestival che non soci. Se siete già registrati sulla piattaforma Clappit (cioè, se avete acquistato biglietti negli ultimi tre anni) potete già entrare con la vostra mail e password. Se non ricordate la password, eseguite la procedura di recupero cliccando su “Recupera passord”. Una volta fatto il login, ti consigliamo di accedere alla tua Area riservata. Una volta dentro, cliccando su I miei dati potrai aggiornare i tuoi dati fiscali. Sempre nella tua Area riservata, cliccando su I miei metodi di pagamento, potrai aggiungere, se lo desideri, la carta di credito che successivamente userai per l’acquisto. Infine, se sei socio/a Filofestival, cliccando su Partecipanti, potrai inserire il tuo nome e il tuo codice tessera ed, eventualmente, aggiungere i dati di un altro socio/a per il quale intendi acquistare biglietti.

Quasi ultimato l’allestimento della tenda dei libri in piazza Sordello, tenda che introdurrà e accompagnerà la 29esima edizione di Festivaletteratura. L’apertura ufficiale della tenda è presvista per giovedì mattina.