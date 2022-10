Calcio Serie C – Mantova, la delusione di Corrent: “A Trieste persa una grande occasione”

TRIESTE “Non tutte le ciambelle escono con il buco”. Si dice così, per dire che a volte le cose che vorremmo non sempre riescono. Ed ecco, questo è proprio il caso del Mantova che torna da Trieste con una sconfitta che alla fine poteva diventare almeno un pareggio. Ma questa volta, a differenza di altre, la rimonta non è arrivata. Il Mantova si è svegliato troppo tardi: «Una gara che mi lascia grande amarezza e arrabbiatura – ha commentato mister Nicola Corrent – . Secondo me era una gara in cui c’erano i presupposti per fare punti importanti e abbiamo buttato all’aria un’occasione importante. La squadra ha fatto tante cose buone, concedendo quasi nulla e prendere due gol così condizionando la gara non va bene. Dobbiamo lavorare su questi aspetti».

È un Mantova che, appena subisce gol, si scioglie come neve al sole e il più delle volte subisce anche il raddoppio: «È una gestione errata dei momenti – spiega il mister – . Dobbiamo migliorare dal punto di vista della personalità. Abbiamo avuto due buone chance nei primi 2’ e poi loro hanno preso campo. Dovevamo avere più coraggio».

Per la Triestina due occasioni create e ben sfruttate. Per il resto le cose migliori, poche, sono state create dal Mantova: «Questo è quello che più mi fa arrabbiare – prosegue Corrent – . Non ricordo tiri della Triestina. Non ho visto parate di Chiorra. Dobbiamo essere più concreti. Bisogna maturare alla svelta, perchè così non va bene». La sfida degli ex l’ha vinta sicuramente Ganz. Mensah ha fatto un passo indietro rispetto all’ultima gara: «Era stanco e c’erano pochissimi spazi». Ora la Coppa Italia e il Piacenza: «Prima pensiamo al Renate perchè vogliamo passare il turno. Quella di domenica sarà sicuramente una partita importante Dovremo lavorare con lucidità per cercare di migliorarci. Detto ciò, resto sempre dell’idea che anche a Trieste il Mantova abbia fatto una gara di livello».