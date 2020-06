I protagonisti del film presentano “18 regali”

MANTOVA Proseguono su Mio Cinema, la piattaforma digitale della multisala Ariston, gli eventi speciali e gli incontri in diretta con gli autori. Il nuovo appuntamento sarà sabato 6 giugno, alle ore 21, con una diretta streaming per presentare il film 18 regali, che sarà poi disponibile per il noleggio sulla piattaforma. L’incontro, gratuito e aperto a tutti, disponibile su Mio Cinema o sulla pagina Facebook dell’Ariston, vedrà protagonisti gli attori Vittoria Puccini, Benedetta Porcaroli ed Edoardo Leo assieme al regista Francesco Amato. A dialogare con loro la giornalista e critica Anna Maria Pasetti.

Uscito nelle sale a gennaio, il film è stato accolto con grande favore e partecipazione dal pubblico. Protagonista l’emozione: 18 regali è un inno alla vita, una celebrazione dell’amore madre-figlia che commuove e dà speranza, ispirato alla straordinaria storia di Elisa Girotto, la donna che ha commosso il mondo lasciando 18 regali per i futuri compleanni della figlia quando ha scoperto di avere poco tempo per vederla crescere.

Gli appuntamenti proseguiranno la prossima settimana, e diventeranno internazionali, con l’incontro in diretta con l’attore argentino Ricardo Darin (Criminali come noi, Il segreto dei suoi occhi, Truman, Storie pazzesche), giovedì 11 giugno; e con l’anteprima nazionale ed esclusiva di Ema, l’ultimo film di Pablo Larrain, che introdurrà il film live sabato 13 giugno.

Si ricorda che, per utilizzare Mio Cinema, basta collegarsi al sito www.miocinema.it e registrarsi selezionando la multisala Ariston di Mantova. In questo modo sarà possibile anche sostenere la sala in questo periodo di chiusura e usufruire, alla riapertura, di tutte le promozioni attivate.