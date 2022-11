Il cd con libro di Bru Zane “LE VOYAGE DANS LA LUNE” premiato agli International Opera Awards 2022

VENEZIA “Questo premio ad un’opera di Offenbach, il grande rappresentante di un repertorio spesso poco considerato nel mondo della lirica, significa riconoscere le virtù e i benefici della risata, dello humour e della leggerezza in un’epoca in cui ce n’è un grande bisogno. Grazie a quest’opera di Offenbach, è come se avessimo la sensazione di raggiungere la luna”. Sono le parole con cui il direttore d’orchestra Pierre Dumoussaud ha ritirato insieme al direttore artistico del Palazzetto Bru Zane Alexandre Dratwicki il premio agli International Opera Awards tenutisi il 28 novembre al Teatro Real di Madrid. La cerimonia di premiazione è visibile sul sito di OperaVision. Si tratta di un riconoscimento importante per l’attività del label Bru Zane, l’etichetta discografica del Palazzetto Bru Zane, la fondazione veneziana che ha come missione la rivelazione di opere dimenticate del romanticismo francese.

Le Voyage dans la Lune è stato registrato al Corum di Montpellier nel 2021 ed è uscito a maggio 2022 con un successo di critica importante (BBC Music Choice, Cinque Stelle di Musica, Cinque stelle di Classica).