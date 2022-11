Lavori in via Corridoni a Mantova 5-6 dicembre

MANTOVA AqA informa che lunedì 5 dicembre e martedì 6 dicembre via Corridoni sarà chiusa al traffico veicolare per il ripristino di alcuni cedimenti riscontrati sulla condotta fognaria.

I lavori si svolgeranno in due fasi. Lunedì 5 sarà chiusa via Corridoni dal civico 45 fino a via Massari e la viabilità sarà così modificata: per consentire l’accesso a via Massari e al tratto non interessato dai lavori di via Pomponazzo, sarà invertito il senso unico di marcia di via Marmori e verrà istituito il doppio senso di circolazione, con transito riservato ai soli veicoli diretti ai passi carrabili, nel tratto di via Corridoni compreso tra via Franchetti e il passo carrabile del civico 45.

Martedì 6 via Corridoni sarà chiusa da via Marmorini al civico 49. In questo caso ci sarà il doppio senso di circolazione, con transito riservato ai soli veicoli diretti ai passi carrabili, nel tratto di via Corridoni compreso tra via Pomponazzo e vicolo Cedro. Il traffico sarà regolato da un moviere.