Basket Serie B Interregionale – Gli Stings si fermano a Bologna (70-60)

SAN LAZZARO DI SAVENA (Bo) Gli Stings subiscono la seconda sconfitta stagionale, cedendo contro Bologna Basket 2016 al PalaSavena, con il punteggio di 70-60. Dopo un avvio promettente e un primo tempo chiuso in vantaggio 36-29, la squadra di coach Pablo Romero e Ignacio Ochoa ha subito la rimonta dei padroni di casa, trascinati da Osellieri e Tinsley, che hanno fatto la differenza nella seconda metà del match.

Svolgimento della partita:

Primo quarto : Gli Stings, dopo un iniziale svantaggio di 6-5, si portano avanti fino a chiudere il quarto sul 18-11.

: Gli Stings, dopo un iniziale svantaggio di 6-5, si portano avanti fino a chiudere il quarto sul 18-11. Secondo quarto : Mantova spinge sull’acceleratore, con Verri e Peralta protagonisti, e va all’intervallo lungo avanti 36-29.

: Mantova spinge sull’acceleratore, con Verri e Peralta protagonisti, e va all’intervallo lungo avanti 36-29. Terzo quarto : Bologna torna in campo con grande intensità. Osellieri trascina i suoi, e al termine del quarto i felsinei ribaltano il punteggio portandosi sul 52-45.

: Bologna torna in campo con grande intensità. Osellieri trascina i suoi, e al termine del quarto i felsinei ribaltano il punteggio portandosi sul 52-45. Ultimo quarto: Gli Stings accorciano fino al -3 con un parziale guidato da Boudet, Peralta e Biordi, ma la concretezza di Barbotti, Tinsley e Osellieri consente a Bologna di chiudere 70-60.

Fattori decisivi:

Palle perse : Troppe per gli Stings, che hanno faticato a mantenere il controllo nei momenti decisivi.

: Troppe per gli Stings, che hanno faticato a mantenere il controllo nei momenti decisivi. Prestazioni sottotono : Serata no per Lo e difficoltà anche per capitan Boudet, nonostante il suo contributo.

: Serata no per Lo e difficoltà anche per capitan Boudet, nonostante il suo contributo. Transizione difensiva: Bologna ha sfruttato bene le opportunità in contropiede e i secondi possessi.

Prossimo appuntamento:

Gli Stings torneranno in campo domenica, ospitando Pizzighettone in una sfida cruciale per confermare il primato nel girone.

Un banco di prova per reagire e dimostrare la solidità del gruppo!