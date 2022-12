Bonus trasporto studenti Comunale 2022: prorogata la scadenza del bando, le domande entro il 15 dicembre

MANTOVA L’Amministrazione Comunale, nell’ottica di aiutare le famiglie in difficoltà a sostenere i costi di trasporto dei figli, relativi agli spostamenti casa-scuola, ha attivato il “Bonus Trasporto Studenti Comunale 2022”.

Possono presentare domanda di Bonus le famiglie con figli che siano in possesso dei seguenti requisiti:

– avere residenza nel Comune di Mantova;

– essere in possesso dell’abbonamento scolastico annuale 2022-2023, per Zona A o Zona B, intestato al figlio studente residente nel Comune di Mantova ed emesso da APAM Spa.

Il contributo è stabilito per un importo pari ad 60 euro. Nel caso in cui il numero di domande eccedesse il finanziamento stanziato, il contributo per abbonamento sarà eventualmente ridotto.

Il bando è stato prorogato ed ora le domande potranno essere presentate entro giovedì 15 dicembre 2022 compreso (anziché il 5 dicembre) con una delle seguenti modalità:

– mail all’indirizzo pec ambiente@pec.comune.mantova.it;

– consegna cartacea presso l’APAM Infopoint di Piazza Cavallotti 10 a Mantova, aperto da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 18.30 e sabato dalle 7.30 alle 13.30.

Documenti da presentare:

1) Domanda di contributo Bonus Trasporto Studenti Comunale 2022 comprensiva di Dichiarazione di veridicità e Informativa Privacy, debitamente firmata;

2) Copia dell’abbonamento scolastico dello studente;

3) Copia documento identità di chi presenta la domanda.

Il contributo sarà erogato tramite bonifico bancario al beneficiario in un’unica soluzione al termine della raccolta delle domande e della relativa istruttoria.

Nel caso in cui l’abbonamento scolastico annuale 2022-2023 sia stato acquistato con pagamento rateizzato, il contributo sarà erogato a fronte del saldo della seconda e ultima rata.