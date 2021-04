L’arte dello spettacolo secondo Doriano

MANTOVA – Da mago a talent scout; ovvero una vita vissuta a promuovere l’arte dello spettacolo intesa a 360°. Da quasi quattro decenni Doriano Giuradei, meglio conosciuto con il nome d’arte “Mago Dorian”, è di certo uno dei personaggi mantovani che maggiormente si è impegnato per divertire le persone di tutte le generazioni con le sue “sculture con i palloncini” ed i suoi spettacoli. Al tempo stesso l’artista virgiliano da tempo, inoltre, si sta prodigando per creare le condizioni affinché i migliori talenti locali trovino i palcoscenici giusti per esaltare le loro potenzialità. “A dodici anni – racconta il Mago Dorian – ero affascinato da un personaggio come Giovanni Salamini e spesso quando potevo seguivo le sue performance. Una specialità che amo e che ho proposto in vari contesti con ottimi consensi è l’arte dell’ipnosi. Con il passare degli anni ha avuto la soddisfazione di trasmettere la passione per la magia al figlio Davide. Lui, infatti, con il nome d’arte “Il Magico Davide” è risultato il più giovane prestigiatore d’Italia”. “Da oltre trent’anni – afferma l’artista goitese – mi sono impegnato con tanto entusiasmo ad organizzare spettacoli di vario genere. Tra questi “La corrida”. Altra esperienza che continuo a vivere è quella dell’artista di strada. Sono molte le tappe fondamentali del mio cammino artistico come, ad esempio, la partecipazione a film e a miniserie televisive come: “I Medici”, “Sandrine nella pioggia” e “La Guerra finita”. Ho tra l’altro curato il casting mantovano de “La corrida” televisiva, per le edizioni proposte da Mediaset”. Spesso e volentieri il Mago Dorian è stato protagonista di eventi artistici di vario genere compreso lo spettacolo affascinante delle bolle di sapone giganti.

Ha ideato e creato, infatti, il “Parco Bolle” che coinvolge dai più giovani agli adulti e gli anziani.

“Ricordo – precisa Doriano Giuradei – con grande orgoglio, poi, le partecipazioni a programmi televisivi come: “Tu si che vales”, “Cultura moderna”, “Guess my age” e “Strettamente personale”. Come non bastasse sto collaborando con una tv veneta, Tv Channel, per la valorizzazione di giovani artisti. Da questo contenitore sono usciti personaggi come: Eleonora Buratto di Sustinente, e Cinzia Carreri che si è distinta a The Voice. Mi è sempre piaciuto trasmettere ai giovani la mia passione per lo spettacolo. In più nel tempo sono divenuto punto di riferimento per il reclutamento del pubblico per la partecipazione a varie trasmissioni televisive di Mediaset. Sul versante letterario ho pubblicato un libro dal titolo “La mia vita meravigliosa” dal quale sono stati tratti soggetti per film. Vedi “Selvaggia e crudele” e “L’isola che c’è, ma non c’è”. Ultimamente ho realizzato un testo che parla del tema della ludopatia”.