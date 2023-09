Leo Nucci star della serata di AmareMantova

MANTOVA Il premio in memoria del cantante lirico mantovano Enzo Dara sarà quest’anno assegnato alla star internazionale, non si può dare minore definizione, Leo Nucci. Il baritono, ieri in collegamento durante la presentazione dell’evento promosso da AmareMantova e supportato dal Comune di Mantova, ha ricordato la sua esibizione nel nostro territorio nel 1978: con l’opera di Verdi “Luisa Miller”, poi approdata a Londra, la sua carriera spiccò il volo. E a tutti è nota la popolarità raggiunta dall’artista di origine bolognese.

Sede della serata in onore di Nucci, come illustrato dal presidente del consiglio comunale Massimo Allegretti e dal presidente di AmareMantova Angelo Goffredi, sarà il teatro Bibiena, sabato sera, alle 21. Per l’occasione è stato organizzato un multi evento, durante il quale sarà eseguito il Requiem KV 626 di Mozart per soli, coro e orchestra.

Lo spettacolo sarà portato sul palco dall’orchestra Euthaleia, composta da musicisti professionisti di età compresa tra i 18 e i 25 anni, diretta dal venticinquenne Sebastiano de Salvo, con la partecipazione del soprano Elena Di Marino, del mezzosoprano Cecilia Bernini, del tenore Angelo Goffredi e del basso Lorenzo Ziller. Due i cori: “Vincenzo Ferrari” e “Anzolim de la Tor”.

Una scelta che cerca di agevolare le nuove generazioni e andare incontro ai giovani spettatori, come dimostrano anche i numeri dell’associazione: oltre settanta eventi in dieci anni, una movimentazione di oltre novecento artisti in prevalenza under 35 e decine di migliaia di visualizzazioni sui canali social e YouTube.

E la rassegna “For Kids”, che quest’anno si terrà il 12 dicembre, con una nuova produzione lirica per le scuole elementari, concentrata sul lavoro “La cambiale di matrimonio” di Rossini.

L’appuntamento con la serata in memoria di Dara e dedicata Leo Nucci – che mancava da Mantova dal 1996 – è per sabato, al Bibiena, dalle 21. Nella città, come ricordato dal baritono, che ha dato origine al melodramma cantato, con il compositore Claudio Monteverdi.

Le prenotazioni si effettuano al numero 348 799 3738. L’evento è gratuito per persone fino ai 18 anni e disabili. Informazioni su www.amaremantova.com . Ilperf