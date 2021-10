Tentano furto a casa di un’anziana, fermate due ladre

SUZZARA Sono state arrestate dai Carabinieri della Stazione di Suzzara due donne di 55 e 33 anni residenti nel casalasco, entrambe con precedenti per reati contro il patrimonio, che nella mattinata del 14 ottobre u.s. hanno tentato il furto nell’abitazione di un’anziana signora residente in Suzzara. Le due, con modi affabili e gentili, hanno suonato al citofono dell’anziana vittima e, millantando di essere in cerca di un appartamento da affittare, si sono introdotte nell’abitazione. Nell’occorso, mentre una di loro ha distratto l’anziana, l’altra ha raggiunto la camera da letto ed ha iniziato a rovistare i cassetti ed il portagioie. Fortunatamente per l’anziana i rumori provocati dalla donna all’interno della stanza da letto hanno insospettito il nipote 23-enne, presente in altra stanza dell’appartamento, il quale ha allertato altri familiari ed i carabinieri, giunti in pochissimo tempo in quanto in servizio di perlustrazione nella zona. I militari hanno identificato le donne e le hanno condotte in caserma ove, dopo la comunicazione telefonica al magistrato di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato delle due per il reato di tentato furto in abitazione. Le arrestate, dopo le formalità di rito, sono state tradotte presso la Casa Circondariale di Mantova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del rito per direttissima previsto nella mattinata di 15.10.2021.