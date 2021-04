“L’ombra sul tempio” il nuovo romanzo di Alex Taddei

MANTOVA – L’ultimo libro del mantovano Alex Taddei “L’ombra sul tempio” è prenotabile in tutte le librerie ed è disponibile nei principali store online. Cosa può andare storto?, pensa Laura nel momento in cui la sua vita viene stravolta quando un fascio di luce rossa la colpisce mentre è in auto sulla via Ostiense.

Dopo l’impatto, il raggio vola in cielo e genera una coltre di nubi nere che si espande nell’atmosfera; durante lo scontro Laura vede nel bagliore il volto di una creatura mostruosa. Nello stesso istante il tempio di Vesta, dove stanno iniziando degli scavi archeologici per indagare su una misteriosa stanza sotterranea, viene circondato da un’impenetrabile sfera luminosa. Cosa unisce Laura e la misteriosa forza che la spinge a entrare contro la sua volontà in quella sfera?