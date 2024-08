MantovaFilmFest 2024, presentato il nuovo programma

Ha preso ufficialmente il via il cammino del MantovaFilmFest 2024, che quest’anno giunge alla sua diciassettesima edizione. Nella mattinata di lunedì 5 agosto si è svolta la conferenza stampa ufficiale di presentazione del programma presso la sala consiliare del Comune di Mantova, alla presenza del sindaco Mattia Palazzi, accompagnato da Salvatore Gelsi e Paolo Cenzato dell’associazione Mantova Film Studio che organizza l’iniziativa.

Il festival, anzi la festa del cinema di Mantova – come piace definirla agli organizzatori – si svolgerà dal 21 al 25 agosto, anticipata da una serata speciale di pre-apertura il 20 agosto, e accompagnata da due giorni di Dopofestival il 26 e 27 del mese. La location è come da tradizione il cinema Mignon di via Benzoni 22: la storica sala d’essai attiva dal 1977 ospiterà tutte le proiezioni e gli eventi speciali nella sua sala interna e nell’arena estiva.

L’antipasto di pre-apertura del filmfest, in programma mercoledì 20 agosto alle ore 21.15, sarà un’anteprima speciale, a ingresso gratuito per tutti coloro che avranno sottoscritto l’abbonamento al festival. Si tratta della proiezione del film Monster (titolo italiano: L’innocenza) del maestro giapponese Hirokazu Kore-eda, presentato e premiato al festival di Cannes 2023. Kore-eda è una delle voci più autorevoli del cinema orientale, già vincitore della Palma d’Oro proprio a Cannes e di decine di altri premi internazionali. Il film verrà proiettato nella sua versione in lingua originale con sottotitoli in italiano: una preziosa primissima visione che permetterà al pubblico di ammirare il nuovo capitolo di un grande autore, poetico e affascinante nella scrittura e nella messa in scena.

Un altro appuntamento speciale è previsto per mercoledì 21 agosto alle ore 18, quando il pubblico del festival potrà incontrare la scenografa e arredatrice Cristiana Possenti, in una masterclass battezzata “I mestieri del cinema”. In questo primo esperimento di incontro tra professionisti del settore e pubblico, verranno esplorate l’organizzazione e le tecniche necessarie per la creazione degli ambienti nei film. Possenti, che ha lavorato con autori come Daniele Ciprì, Sabina Guzzanti, Ricky Tognazzi e molti altri, condividerà con il pubblico la propria esperienza professionale, tra aneddoti e sfide affrontate nel suo lavoro, offrendo uno sguardo sui retroscena della produzione cinematografica, approfondendo il processo creativo e logistico della scenografia.

Anche per la manifestazione di chiusura di domenica 25 agosto è in programma una proiezione speciale in anteprima esclusiva per la città: Day of the fight, opera prima dell’attore statunitense Jack Huston. Il film raccoglie un cast di altissimo livello e racconta le ore precedenti a un combattimento del pugile Mikey, ex professionista ormai in disgrazia. Tutto in un giorno e in un bianco e nero fiabesco, Day of the fight è stato presentato all’ultima Mostra del cinema di Venezia, e aggiunge un prezioso tassello e un promettente autore al cinema indipendente americano, che il pubblico del MantovaFilmFest potrà apprezzare in anteprima assoluta. Anche in questo caso, la proiezione sarà in versione originale con sottotitoli in italiano.

A comporre il programma si confermano le tradizionali sezioni a partire dal Concorso opera prima, dove otto film d’esordio di nazionalità italiana si contenderanno il Lauro di Virgilio decretato dal voto del pubblico, che potrà incontrare alcuni degli autori prima delle proiezioni. Ad oggi hanno confermato la loro presenza i registi Marco Santarelli (Samad), Damiano Giacomelli (Castelrotto), Gianluca Santoni (Io e il secco) e gli attori Andrea Lattanzi (Animali randagi, Io e il secco) e Giorgio Colangeli (Castelrotto).

La Retrospettiva quest’anno celebra i centoventi anni della società di produzione Titanus, la più importante e longeva d’Italia, proponendo cinque film del suo sterminato catalogo in versione digitale restaurata dalla Cineteca di Bologna. Le proiezioni si svolgeranno ogni mattina del festival nella sala interna del cinema Mignon, e per gli spettatori sarà possibile gustare una piccola colazione prima della proiezione: un pensiero di accoglienza a cura del cinema Mignon per gli appassionati più affezionati.

Completa il programma la sezione Filmdoc, che raccoglie cinque documentari tra i più interessanti della stagione, legati dal filo tematico del margine, inteso come frontiera fisica ma anche esistenziale. Cinque storie ai margini della Storia per riflettere sul mondo e sulle sue difficoltà.

In coda ai cinque giorni “ufficiali”, ecco il Dopofestival dedicato alle opere prime internazionali: una due giorni di proiezioni di alcuni degli esordi più stimolanti tra le opere cinematografiche oltreconfine. Le proiezioni saranno in versione originale con sottotitoli in italiano.

La giornata di lancio del MantovaFilmFest 2024 si chiude nella serata del 5 agosto con la presentazione del programma al pubblico in un evento speciale nella suggestiva cornice di piazza Leon Battista Alberti. Qui verranno presentate le sezioni e le proiezioni del festival, e a seguire ecco la proiezione di un capolavoro del cinema italiano, in omaggio allo splendido centenario Marcello Mastroianni: I soliti ignoti (1958) di Mario Monicelli illuminerà la piazza, nella sua versione digitale restaurata. Un momento di grande cinema sul grande schermo per rendere una doverosa celebrazione ai cent’anni dell’attore italiano probabilmente più famoso al mondo, con uno dei suoi film più iconici.

A partire da oggi sono in vendita gli abbonamenti al MantovaFilmFest 2024, che si possono sottoscrivere tutti i giorni al cinema Mignon dalle 16.30 alle 19.30 e negli orari di apertura serale della biglietteria. Il costo dell’abbonamento è di 30 euro e dà diritto ad accedere a tutte le proiezioni fino ad esaurimento posti.

Il MantovaFilmFest è organizzato dall’associazione Mantova Film Studio e gode del sostegno e del patrocinio del Comune di Mantova. Per questa diciassettesima edizione hanno collaborato la società di produzione Titanus, la Cineteca di Bologna e l’Hotel Casa Poli di Mantova. Il programma della manifestazione e tutte le informazioni utili sono disponibili anche sul sito internet www.mantovafilmfestival.com.