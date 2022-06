Mengoni torna a Mantova, concerto il 2 ottobre

MANTOVA Ieri sera la prima volta a San Siro, a Milano, per Mengoni negli Stadi. Mercoledì 22 giugno salirà sul palco dell’Olimpico di Roma e avrà ospiti d’eccezione: oltre a Gazzelle e Madame, ci sarà anche l’amico fraterno Giuliano Sangiorgi. Nel frattempo Marco Mengoni si è portato avanti annunciando il tour autunnale che comincerà proprio dalla Grana Padano Arena il 2 ottobre per poi toccare il 5 ottobre Milano (Mediolanum Forum), il 12 ottobre Torino (PalaAlpitour), il 14 ottobre Bologna (Unipol Arena); il 16 ottobre Pesaro (Arena di Vitrifrigo); il 18 ottobre Firenze (Nelson Mandela Forum), il 21 ottobre Roma (Palazzo dello Sport) e il 27 ottobre Eboli (Palasele).

I biglietti di Mengoni Live 2022 saranno disponibili dal 27 giugno in prevendita anticipata (su www.livenation.it) e dal 28 giugno in vendita generale.

Marco Mengoni è tra le voci pop più amate del panorama musicale italiano, anche se il suo stile può dirsi parecchio contaminato da altri generi musicali. Dopo aver segnato le hit delle scorse stagioni, l’artista torna finalmente in tour, per la prima volta nei più importanti stadi d’Italia. Un’estate di ripartenza in cui la musica è protagonista. Anche Marco Mengoni tornerà ai live, dopo due anni trascorsi dall’inizio della pandemia. Per l’occasione, l’artista farà un ritorno in grande stile, per la primavolta negli stadi, che già si stanno riempendo in attesa di assistere alle sue performance.

Marco Mengoni attraverserà tutta l’Italia, dal Nord al Sud, con una tappa speciale a Roma con due attesissimi ospiti d’eccezione. L’artista si conferma ogni anno al passo con le tendenze, senza mai abbandonare la sua impronta un po’ R&B, un po’ pop. Lo dimostrano anche gli ultimi brani pubblicati dal cantante, che si sono rivelati dei grandi successi.

L’artista, che nel 2009 ha vinto la terza edizione di X Factor e successivamente nel 2013 ha conquistato il

podio al Festival di Sanremo con L’essenziale, è finalmente pronto a riempire gli stadi in quest’estate fatta di ripartenze. Marco Mengoni ha iniziato il suo tour nella data zero, lo scorso 14 giugno, a Villa Manin a Udine quindi ieri ha toccato San Siro a Milano.

La data più attesa resta però quella del 22 giugno, quando finalmente Marco Mengoni calcherà il palco posizionato al centro dello Stadio Olimpico di Roma. L’artista abbraccerà il pubblico nella Capitale sulle note dei successi del suo ultimo album in studio, di fronte la presenza anche di due ospiti d’eccezione: Gazzelle e Madame. Entrambi hanno collaborato con il cantante nel suo ultimo disco, rispettivamente in Il meno possibile e Mi fiderò. Tra Gazelle e Marco Mengoni c’è un’amicizia di lunga data, oltre che una grande stima reciproca dal punto di vista professionale. Madame, invece, secondo il cantante, è una delle voci ‘più blues’ della musica italiana.