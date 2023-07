Calcio Seconda Categoria – La Rove all’assalto dei play off. Ianniello: “Attrezzati per fare bene”

ROVERBELLA Obiettivo play off per la Roverbellese affidata a mister Cristian Cantarelli: il nuovo corso gialloverde ha visto importanti innesti come Dall’Acqua, Michele Maccari e Luis Florez, tutti giocatori in grado di fare la differenza e che hanno una lunga militanza nelle categorie superiori. Rientra nel Mantovano Riccardo Gazzoni, dopo un periodo vissuto in Sardegna per lavoro, mentre gli ultimi colpi in ordine di tempo sono quelli di Andrea Albertin dal San Lazzaro, ultima stagione alla Cantera, e dei giovani Sebastiano Ganzerli e Andrea Mattei, classe 2003 dal Porto. Tornerà anche il difensore centrale Tommaso Perini, figlio del patron, dopo un periodo di studio a Trento. La rosa quindi, sembra pronta per affrontare il prossimo torneo di Seconda Categoria. «Nella scorsa stagione, dopo una partenza a rilento, abbiamo vissuto un girone di ritorno importante, che ci aveva portato, con una serie di vittorie, alle soglie degli spareggi – dice il ds Antonio Ianniello -. Purtroppo ci è mancato quel qualcosa in più nel momento topico. Quest’anno vogliamo ridare l’assalto ai play off, consci di aver rinforzato la squadra. La concorrenza sarà agguerrita, ma riteniamo di essere adeguatamente attrezzati per dire la nostra. L’obiettivo, a medio termine, è quello di riportare il calcio a Roverbella in categoria superiore: lo meritano il paese e i tanti appassionati, che ci seguono sempre con tanto affetto». Il raduno della compagine gialloverde è previsto per il 17 agosto.