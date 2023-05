Piano abitativo: aiuti per gli affitti sino a 1.500 euro

MANTOVA Un nuovo bando consortile del Comune assegnerà contributi sull’affitto di immobili sul libero mercato (e non quindi in edifici Sap comunali) da destinarsi a a sostegno delle famiglie del Distretto di Mantova in difficoltà. Il bando è stato attivato grazie a risorse regionali e avrà decorrenza dal 22 maggio al 23 giugno.

Gli interessati dovranno rivolgersi al proprio comune di residenza per le domande, se inclusi nell’Ambito territoriale che accorpa Bagnolo San Vito, Borgo Virgilio, Castelbelforte, Castel d’Ario, Castellucchio, Curtatone, Mantova, Marmirolo, Porto Mantovano, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, S. Giorgio Bigarello e Villimpenta. Destinatari del contributo saranno gli inquilini in locazione nel libero mercato o in alloggi pubblici a canone moderato, purché di cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato dell’Ue, oppure extra-Ue ma in possesso di regolare titolo di soggiorno, né essere proprietari di altri alloggi in Lombardia. Per l’accesso al bando serve non avere un Isee superiore a 26.000 euro. Il contributo verrà erogato direttamente ai proprietari delle case affittate sino a un massimo di tre mensilità, e comunque non oltre i 1.500 euro.

Per quanto riguarda i residenti del capoluogo, le domande potranno essere presentate online, compilando il formulario sul sito di Aster (www.aster.mn.it), sezione “casa e orti sociali”, o di persona all’Aster stessa su appuntamento telefonico da domani 18 maggio, ai numeri: 0376-265505, 0376-263370.

Le informazioni più dettagliate riguardanti il bando ed i requisiti per partecipare si potranno trovare sul sito del Comune www.comune.mantova.it o www.aster.mn.it.

L’assessore comunale alle politiche per la casa Nicola Martinelli ha sottolineato in merito l’importanza della misura di sostegno all’affitto assunta dall’ente grazie agli stanziamenti del Pirellone, e grazie alla quale negli ultimi tre anni sono stati erogati 652 contributi a famiglie residenti nel Comune di Mantova, concludendo: «Mi associo alla richiesta degli assessori al diritto alla casa di altre città capoluogo sul rifinanziamento del Fondo nazionale locazione e del Fondo nazionale morosi incolpevoli, quali importanti strumenti continuativi di supporto agli inquilini e di prevenzione degli sfratti, purtroppo non più finanziati dal governo Meloni nell’ultima legge finanziaria».