Fresu & Di Bonaventura in concerto a Villa Strozzi

GONZAGA – Un evento di grande intensità artistica e civile animerà il 23 giugno il suggestivo Parco di Villa Strozzi a Palidano di Gonzaga: il concerto del duo formato da Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura, due tra i più acclamati protagonisti della scena jazz internazionale. Fresu (tromba e flicorno) e Di Bonaventura (bandoneon) porteranno sul palco una performance unica per sensibilità e potenza evocativa, espressione di un dialogo musicale empatico e di una poetica profondamente mediterranea. Il loro repertorio, caratterizzato da lirismo e sperimentazione, attingerà in parte anche all’ultimo lavoro discografico di Di Bonaventura, “Garofani Rossi”, un omaggio alle musiche della Resistenza e delle lotte popolari contro i totalitarismi del Novecento. La serata si presenta non solo come un’esperienza musicale straordinaria, ma anche come un momento di riflessione e testimonianza. Attraverso nuovi arrangiamenti jazz, i brani eseguiti diventano veicolo di un messaggio attuale e potente: una ferma condanna della violenza e un invito universale alla pace, in un tempo in cui i venti di guerra soffiano ancora con forza.

L’iniziativa si inserisce nel progetto “Il mondo in un giardino”, promosso da Provincia di Mantova, Simpatria Cooperativa Sociale, Comune di Gonzaga, Consorzio Oltrepò mantovano e IS Strozzi, con il contributo di Fondazione Cariplo. Il progetto si pone in continuità con un intervento di restauro del giardino di Villa Strozzi finalizzato a trasformarlo in una nuova meta di “loisir” del mantovano il cui specifico è il dialogo continuo tra natura, arte e storia. Sarà una preziosa e interessante esperienza ascoltare il riverbero della musica di grandi jazzisti contemporanei nel giardino di Villa Strozzi

“Poter accogliere nuovamente Paolo Fresu in una delle nostre sedi dopo due anni è un evento importante per noi e per il territorio. Oggi l’occasione è quella di far conoscere un luogo come il Bistrozzi – spazio di sperimentazione, lavoro, inclusione e crescita – e accendere le luci di un bellissimo giardino storicio che dopo un importante lavoro di riqualificazione oggi è luogo di benessere a contatto con la natura e l’arte. Un concerto come questo ci sembra un’ottima commistione di arti e linguaggi” Manuela Righi – Direttrice generale cooperativa Simpatria.

Il programma della serata prevede alle ore 18.30 la visita guidata gratuita al Parco di Villa Strozzi, alle 20 la Cena pre-concerto e alle 21.30 l’inizio del concerto. Info e prenotazioni: 351 3622458 – 351 5516115. Una serata di musica, memoria e bellezza, per toccare la terra, bagnare le rose e – come recita il motto dell’evento – cambiare le cose.