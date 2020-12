Piazzalunga porta la magia del teatro sul web

SUZZARA A Suzzara torna la magia del teatro per ragazzi; certo, si tratta ancora di appuntamenti da seguire in streaming sul web ma, in attesa di tornare a goderseli dal vivo, è innegabile che in questo caso il divertimento sia comunque assicurato. Oggi e domani, sulla pagina Facebook del Piazzalunga sarà presente un link che, una volta cliccato, rimanderà gli utenti alla versione integrale dello spettacolo teatrale “La piccola Odissea” di e con Matteo Carnevali per Reverie Teatro. Si tratta, come facilmente immaginabile, di un riadattamento dell’epopea di Ulisse attraverso l’utilizzo dei materiali più familiari a bambini e ragazzi, ovvero giocattoli e pupazzi; c’è spazio anche per un accenno al messaggio ecologista, visto che nella performance teatrale verranno utilizzati pure materiali di recupero. Matteo Carnevali sarà nuovamente protagonista nella serata di venerdì quando, alle 18, andrà in diretta sulla piattaforma Zoom l’incontro con lo stesso artista: l’occasione ideale per parlare del suo lavoro, per conoscere alcuni dei più affascinanti segreti del teatro fino allo svelamento di qualche chicca riguardante il suo nuovo spettacolo, “Biancaneve”, che l’attore e regista ha promesso di portare dal vivo, appena possibile, al centro culturale di Suzzara. Per prenotazioni e per accedere alla piattaforma è possibile scrivere a piazzalunga.ragazzi@comune.suzzara.mn.it.