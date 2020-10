Acquanegra, ha preso il via il progetto del “Controllo di Vicinato”

ACQUANEGRA Con l’incontro pubblico tenutosi nel teatro comunale, al quale erano presenti il comandante dei carabinieri di Acquanegra, Giuseppe Vinci , e il referente provinciale del progetto, Stefano Carboni, ha preso il via ufficialmente il “Controllo del Vicinato” di collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per la promozione della sicurezza urbana che il Comune ha deciso di attivare. «Si tratta – spiega il sindaco Monica De Pieri – di uno strumento importante per lo sviluppo di nuove iniziative nel settore della sicurezza urbana e partecipata, rafforzando il sentimento di coesione sociale nella comunità locale. Il progetto di controllo del vicinato costituisce, infatti, un valido deterrente per prevenire ed evitare attività illecite e mantenere un controllo efficace e non invasivo del territorio. Il controllo del vicinato è un valido strumento di prevenzione della criminalità, che presuppone la partecipazione attiva dei cittadini residenti in una determinata zona e la collaborazione di questi ultimi con le forze di polizia. Fare controllo del vicinato significa promuovere la sicurezza urbana attraverso la solidarietà tra i cittadini, allo scopo di ridurre il verificarsi di reati contro la proprietà e le persone». Aderendo al progetto comunale il cittadino richiede di entrare a far parte di una rete che aderisce al progetto nazionale del Controllo del Vicinato. Il progetto prevede l’autorganizzazione dei cittadini che tramite una rete telefonica e l’applicazione whatsapp sorveglieranno informalmente la propria area e individueranno le vulnerabilità, creando coesione sociale a beneficio della sicurezza residenziale. «Chi desiderasse – conclude il sindaco De Pieri – ricevere informazioni più dettagliate a riguardo, può contattare il numero 339-7208102. È un’iniziativa importante, con regole precise. Più numerosi si è, più si riesce nell’intento di tutalarci».

Paolo Zordan