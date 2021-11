Al Creative Lab le opere di Nicola Malaguti e Marco Goi

MANTOVA

Le opere inaugurate durante l’ultima edizione di FATTICULT sono pronte a passare il testimone a nuovi immaginari, nuove storie, nuove idee: è questo lo spirito di TEN e Gallery 2.0, che nel loro continuo dinamismo, popolano con la creatività gli spazi espositivi del Creative Lab. Sabato 20 novembre alle 18, con un doppio vernissage alla presenza degli artisti, saranno aperte ufficialmente le esposizioni dedicate alle foto berlinesi di Nicola Malaguti e alle nuvole di Marco Goi.

Nella Gallery 2.0 arriva “Walking the dead/Berlin U-Bahn”, la personale del fotografo mantovano Nicola Malaguti, interamente dedicata ad un racconto della città di Berlino. In esposizione ci saranno delle fotografie scattate nell’estate del 2021 e un video girato nel 1990, giocando la narrazione sulla contrapposizione del prima e dopo la caduta del muro. Malaguti commenta così il suo rapporto con la Berlino di ieri e di oggi (tratto dal catalogo curato da Massimiliano Boschini): “È difficile, per un nostalgico come me, non provare un velo di tristezza nel fotografare Berlino oggi, tra architettura contemporanea, innovazione e demolizioni varie. In un mondo che corre sempre più veloce e a cui questa metropoli si adatta, non è stato facile immortalarla: la memoria corre al 1990, a ciò che ho visto e vissuto. A volte mi sembra sia stato calpestato il passato, come per il Check Point Charlie, che potremmo chiamare tranquillamente Check Point Beach per l’utilizzo che se ne fa ora. Ma è giusto andare avanti: in fondo i turisti non sono così “nostalgici” come me. Berlino rimane comunque un grande amore, capace di trasferirmi sempre quel brivido sulla schiena, tra i ricordi del passato e la realtà attuale. Come nella canzone di Bowie “Just Where are we now?” – “Dove siamo adesso, dove siamo adesso? Nel momento in cui lo sai, sai di saperlo”. A Berlino”

Per TEN in mostra le dieci opere della serie “Nuvole” del giovane artista viadanese Marco Goi. Diplomatosi in Graphic Design e Multimedia alla LABA – Libera Accademia di Belle Arti di Brescia, ha iniziato diversi percorsi di ricerca che spaziano dalla pittura all’illustrazione, fino ad arrivare a forme digitali e alla regia.

Nuvole è un progetto nato nel 2015 quando Goi iniziò a illustrare le prime fotografie fatte al cielo, e ha ripreso forza e significato durante il periodo di lockdown nel 2020. “Da bambini guardando il cielo scoprivamo dei mondi fantastici, le nuvole provano a restituire quell’immaginario che appartiene a tutti noi che sognavamo o che ancora lo facciamo”. Tutte le nuvole esposte a TEN avranno al centro la figura femminile, e oggni nuvola è stampata in fine art con tiratura limitata di 10 pezzi.

Le due esposizioni TEN e Gallery 2.0 sono entrambi format originali targati Creative Lab, nati per offrire al pubblico un doppio percorso espositivo dedicato ad artisti contemporanei e creativi, di Mantova e oltre, capaci di reinterpretare e raccontare con linguaggi sempre diversi l’attualità, la storia, la società.

L’esposizione resterà visitabile ad ingresso gratuito dal 20 novembre al 15 dicembre, ogni mercoledì e sabato dalle 15.30 alle 18.30. TEN e Gallery 2.0 sono eventi organizzati da Pantacon con il sostegno del Comune di Mantova e del progetto “Virgilio e Dante 4.0, nuove strade antichi maestri”, finanziato da ANCI avviso Sinergie. Info, immagini e approfondimenti su www.creativelabmantova.it e sui canali social del Creative Lab, Facebook e Instagram.