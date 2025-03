Basket serie C – Viadana sfida il Seriana ad Alzano, Artes SPX domani contro la capolista

Mantova Dopo il successo ottenuto domenica scorsa al PalaFarina contro il Gorle, che ha permesso al Gruppo Mauro Saviola di agganciare in classifica sia gli orobici che il Soresina, il calendario propone ai viadanesi un’altra sfida contro una squadra bergamasca. Stasera, infatti, il quintetto gialloblù sarà ospite del Seriana, secondo in classifica con Mazzano e San Pio X, che all’andata si impose 76-62. La gara si giocherà ad Alzano Lombardo con palla a due alle ore 18.15. «Contro Gorle abbiamo disputato una buona partita – afferma capitan Davide Cacciavillani – anche se resta il rammarico di non aver ribaltato la differenza canestri. A questo punto del girone di ritorno, un successo in trasferta sarebbe fondamentale. Seriana è un avversario molto ostico, inoltre abbiamo in forte dubbio Batalsky, ma fin dall’inizio della stagione ci troviamo a fare i conti con gli infortuni. Dovremo essere perfetti per puntare alla vittoria».

l’Artes SPX Mantova giocherà invece domani (alle ore 18), alla Tensostruttura San Pio X, il big match contro la capolista Romano con l’obiettivo di portarsi a soli due punti dalla vetta del girone H. Sfida dal sapore di play off, con l’Artes reduce da cinque vittorie consecutive (ultima quella da batticuore contro Bottanuco ottenuta al supplementare la scorsa domenica) e Romano che finora ha dimostrato di essere una delle squadre più toste e complete di tutto il campionato. Arriva in città con un biglietto da visita fatto di sette successi di fila, con uno scarto medio di 23 punti nelle ultime tre partite contro Soresina, Pisogne e Manerbio. Dal canto suo, l’Artes non ha mai perso nelle gare casalinghe ed è in piena crescita. Nella gara d’andata, il San Pio X s’impose per 82-80 in quella che fu la prima partita con coach Ciro Tosetti in panchina.