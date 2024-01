Successo per il concerto di Natale di Castel Goffredo

CASTEL GOFFREDO Grande successo al teatro San Luigi per la quindicesima edizione del Concerto di Natale organizzato dall’associazione di promozione sociale Pastorius insieme a For Freedom Music che ha visto le esibizioni degli allievi e degli insegnanti della scuola di musica castellana. L’evento si è tenuto intrecciando il calore dell’atmosfera natalizia alla magia della musica di alta qualità, il tutto coordinato dalla regia artistica di Mario Chiesa, presidente di Pastorius. Il concerto di Natale, presentato da Gloria Bergamini e curato da Fabio Allegri sul fronte luci, ha visto un programma speciale caratterizzato da un repertorio musicale variegato. Protagoniste sono state infatti le performance canore e musicali degli allievi, delle allieve e degli insegnanti della scuola di musica Pastorius, da anni fiore all’occhiello sul territorio dal punto di vista della formazione e della valorizzazione dei talenti in questo ambito. Sul palco del teatro San Luigi non sono mancate le esibizioni di ospiti a sorpresa del territorio a illuminare ancora di più l’atmosfera di un appuntamento che contrassegna un periodo ricco di soddisfazioni per Pastorius e For Freedom Music, come il recente percorso formativo realizzato a Londra in collaborazione con il prestigioso Institute of Contemporary Music Performance. L’ingresso al concerto è stato a offerta libera con il ricavato che è stato interamente devoluto al progetto della nuova e importante sede di Pastorius, ossia il Centro Musicale Polivalente.