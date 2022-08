Calcio dilettanti, i gironi Crl – Castiglione nell’Eccellenza di ferro. In Promozione e Prima la solita battaglia con le bresciane

Mantova Il Crl ha ufficializzato i gironi di tutti i campionati regionali, dall’Eccellenza ai vari tornei giovanili. Le squadre mantovane adesso conoscono i nomi delle avversarie e del resto grosse sorprese non ce ne sono. Castiglione e Casalmartino ballano sa sole nei rispettivi campionati di Eccellenza. In Promozione e Prima Categoria sarà la solita battaglia con le bresciane, ma stavolta, almeno a giudicare dalle premesse estive, i nostri club non partono per fare i comprimari. Mai così nutrita la pattuglia virgiliana nei campionati giovanili, dove Castellana e Sporting sono presenti in tutte le categorie.

Eccellenza Gironi a 18 squadre nel massimo campionato regionale, a rappresentare Mantova è rimasto soltanto il Castiglione. Che dovrà fare gli straordinari in un raggruppamento al solito estremamente competitivo, con le bresciane in netta maggioranza a fare la parte del leone. Attenzione anche a Caravaggio e Codogno, uniche rappresentanti di Bergamo e Lecco, mentre le cremonesi potrebbero essere le “cenerentole” (ma l’Offanenghese non è da sottovalutare).

Promozione – La colonia mantovana lancia la sfida alle bresciane. In testa al gruppo c’è la Castellana, che non nasconde propositi bellicosi. L’obiettivo dei goffredesi è salire in Eccellenza, ma non sarà certo una passeggiata. Le bresciane, come è noto, sono ossi duri, ma la concorrenza è agguerrita anche tra le virgiliane: il Suzzara lo aspettiamo in alto; la retrocessa Governolese, Asola, San Lazzaro e il neopromosso Marmirolo possono fare gli outsider.

Prima Categoria – Anche qui sarà Mantova contro Brescia, con un’intrusa cremonese (la matricola Leoncelli) a completare il gruppo G, tornato a 16 squadre. La pattuglia mantovana è nutrita e variegata: lo Sporting vuole tornare in Promozione. Serenissima, Porto e Gonzaga confermarsi dopo una stagione al top. Grande curiosità per le neopromosse Union Team e Rapid United.

Seconda Categoria – C’è un girone tutto mantovano che promette scintille e tre squadre che vanno, anzi restano a Cremona: l’Acquanegra e le matricole Casaloldo e Cannetese.

Giovanili – Non ricordiamo tante squadre mantovane ai regionali come quest’anno. Nella Juniores B siamo addirittura in maggioranza (9). Castellana e Sporting Club hanno tutta la filiera: complimenti!