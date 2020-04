Un’autovettura ibrida per la polizia locale di Viadana

VIADANA – Sicurezza: la progettualità presentata da Palazzo Matteotti ed elaborata dall’ufficio bandi per intercettare le risorse stanziate dal Pirellone – nell’ambito di uno schema definito tramite un apposito bando per l’acquisto di dotazioni tecnico strumentali e per il rinnovo e l’incremento del parco veicoli della Polizia Locale – è stata premiata in Regione. A darne notizia il vicesindaco ed assessore alla sicurezza Romano Bellini.

La somma proveniente dal Palazzo Lombardia (il cofinanziamento regionale ammonta a 20mila euro, rispetto alla somma totale del progetto presentato dal Comune di 30.744 euro) sarà utilizzato per l’acquisto di una autovettura ibrida destinata alla Polizia Locale della cittadina rivierasca. «Apprendo con molto piacere che Viadana rientra tra i Comuni che hanno ottenuto il finanziamento di Regione Lombardia per quanto riguarda il Bando Sicurezza. Ancora una volta – prosegue l’esponente dell’esecutivo guidato dal primo cittadino Alessandro Cavallari – voglio ringraziare l’ufficio bandi che ha seguito e permesso di arrivare all’ennesimo finanziamento. Questi fondi verranno utilizzati per acquistare la prima autovettura ibrida in uso alla polizia locale di Viadana; qui sarà utilizzata a bassa velocità per pattugliare il centro cittadino permettendo al motore elettrico in dotazione di entrare in funzione e di diminuire l’emissione di CO2».