Suzzara, pieno di appuntamenti per la Sagra del crocifisso

SUZZARA Un evento che taglia quest’anno il traguardo del 243esimo anniversario e che, nel corso della storia, è sopravvissuto ad eventi ben più catastrofici di quelli degli ultimi mesi: stiamo parlando della storica Sagra del Crocifisso di Suzzara che, dal 17 al 23 settembre, porterà nel centro storico il suo carico di storia, gastronomia, musica, teatro e molto altro, grazie alla proficua collaborazione di tutto il tessuto associativo, produttivo e sociale cittadino, dalla Pro Loco all’associazione I Contagiosi, passando per i commercianti e per i volontari. Sarà un’edizione particolare, che non potrà prescindere dal rispetto delle vigenti norme anti-Covid (“Ma non sarà la sagra del Coronavirus” specificano gli organizzatori): l’accesso alle piazze Garibaldi e Castello sarà sottoposto a controlli e prescrizioni, contingentato in termini numerici, 600 persone nella prima, 700 nella seconda. Inoltre, un rigoroso sistema di security garantirà il rispetto delle norme. Sarà necessaria anche la responsabilità dei cittadini, ma, se ognuno farà la propria parte, a vincere sarà il divertimento. Veniamo al programma, con gli show che si svolgeranno in piazza Garibaldi. Si comincia il 17 con le Onde Sonore, uno spettacolo dedicato ai brani dei Queen e di Freddie Mercury, mentre il 18 sarà la volta degli Eclipse, straordinario ensemble mantovano, ma noto ben oltre i confini provinciali, con il loro titanico tributo ai Pink Floyd. Sabato 19 l’orchestra dei Colli Morenici e la Banda di Gonzaga si alterneranno nella performance “Da Mozart a Morricone”, domenica 20 ci sarà lo spettacolo per bambini e adulti “Il gel della lampada”, portato in scena dalla compagnia teatrale GeniAttori, il 21 poi toccherà al concerto “Rock delle Chitarre” con ospiti Stef Burns, Max Cottafavi ed Enrico Zapparoli, rispettivamente chitarristi di Vasco, Liga e Modà. Ancora musica nelle ultime due serate: il 22 tributo a Renato Zero con gli Zero Mania e il 23 l’orchestra di Mauro Levrini. In piazza Castello ci sarà il luna park, ma anche tutto il resto del centro sarà animato durante la sagra. Infatti, visti gli ingressi contingentati nelle due piazze, gli organizzatori hanno pensato di proporre eventi paralleli per cogliere il favore di tutti coloro che parteciperanno: dalla mostra al teatro Dante sulla storia della Sagra, fino ad arrivare agli show degli artisti di strada di Baracca Circus, la performance di Studio Arte Danza, la riapertura del cinema Politeama la proiezione di “Joker” e lo spazio dedicato agli sport in piazza Luppi. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti per una sagra che veleggia agilmente verso il quarto di millennio di vita e che non ha alcuna intenzione di arrestarsi. Federico Bonati