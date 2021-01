Patologie croniche, morto medico del Poma. Si era sottoposto a vaccino giorni fa. Disposta autopsia

MANTOVA Un medico del Poma è morto oggi e pure lui è stato sottoposto nei giorni scorsi al vaccino anti-Covid. Il Poma ha inviato una nota in merito: “La ASST di Mantova comunica con grande dolore che in data odierna si è spento uno stimatissimo collaboratore dell’Azienda. Il professionista, che purtroppo soffriva di patologie croniche, si era sottoposto, anche a tutela delle proprie condizioni di salute, alla vaccinazione anti-Covid. Pur in presenza di una situazione estremamente indicativa di un evento improvviso legato a condizioni preesistenti, al fine di chiarire anche ogni più piccolo dubbio, si è disposto di attivare tutti gli accertamenti necessari per confermare l’assenza di qualsiasi nesso tra la vaccinazione e il triste evento occorso. È stata pertanto disposta l’autopsia che verrà eseguita probabilmente domani mattina.

Di tale situazione è stata data comunicazione sia agli organismi di governo regionali che alle autorità di regolazione tecnico-scientifica con le quali sarà avviata ogni necessaria collaborazione al fine di perseguire lo scopo sopra riportato.

Cogliamo l’occasione per ricordare con affetto e cordoglio questo nostro stimato collaboratore con profondo senso di compartecipazione al dolore dei familiari.