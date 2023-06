“Wonderfest”: il pop in ogni sua forma alla GP Arena

Mantova Tre giorni di passione. Ritorna a Mantova l’appuntamento con “Wonderfest”, la convention che celebra la cultura pop in ogni sua forma: comics, gadget, retrogaming, giochi, cosplay e show dal vivo. Da venerdì al 4 giugno, gli appassionati del settore saranno ospiti presso gli spazi della Grana Padano Arena & Theatre, dalle 10 alle 19 (con chiusura delle casse prevista per le 18:30). In un clima di festa, chi desidera avrà l’opportunità di acquistare i propri fumetti e gadget preferiti, giocare nelle aree a tema e ammirare i migliori cosplayer. E potrà incontrare i propri idoli. Si incomincia già venerdì 2, ospite della convention Cristina D’Avena, la regina delle sigle animate, una delle star più amate di grandi e piccoli, protagonista di jingles indimenticabili. Cristina interpreterà dal vivo alcune delle sue hit più famose, tra cui SailorMoon, Doraemon, Rossana e HollyeBenji. A seguire, nella giornata di sabato 3, Mantova avrà l’onore di ospitare lo straordinario Chef Hirohiko Shoda, conosciuto ai più come Chef Hiro, “ l’Ambasciatore della Cucina Giapponese in Italia”. Il simpaticissimo Chef regalerà uno Show Cooking live unico e irripetibile. Nelle stesse ore sarà possibile incontrare Gianluca Iacono, attore, doppiatore e speaker con più di vent’anni d’esperienza, voce di Vegeta nell’anime #DragonBall, conosciutissimo per altri importanti ruoli nel mondo della tv e dell’animazione: da Gordon Ramsay in “Hell’s Kitchen” e “Masterchef”. Per gli amanti del Giappone, sempre nella giornata di sabato, sarà ospite anche Dave Rodgers, nome d’arte di Giancarlo Pasquini, mantovano, produttore discografico e cantante, noto principalmente per la sua carriera nell’ambito della musica eurobeat. Le sue canzoni sono state spesso utilizzate come colonne sonore per anime e videogiochi, tra cui la serie di anime Initial D. Per l’ultimo giorno, domenica 4 giugno, sarà ospite di Wonderfest il bravissimo Giorgio Vanni, capitano indiscusso delle sigle animate, protagonista di un mini live da non perdere dove ci si porta scatenare sulla musica di Pokemon, Dragonball, Detective Conan, Naruto e molti altri. Nella stessa giornata saranno presenti anche Paolo Barbieri, (illustratore di innumerevoli copertine per autori quali Michael Crichton, Ursula Le Guin, Ilaria Tuti, George R. R. Martin, Umberto Eco, Marion Zimmer Bradley, Herbie Brennan, Cassandra Clare) e Danilo Bertazzi, attore teatrale e personaggio televisivo, indimenticabile interprete di TonioCartonio ne “La Melevisione”. ( Abb)