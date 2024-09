Agenti aggrediti a Torino, misure cautelari per 12 militanti anarchici

TORINO (ITALPRESS) – Gli agenti della Questura di Torino stanno eseguendo 12 misure cautelari dell’obbligo di presentazione giornaliero alla polizia giudiziaria nei confronti di militanti anarchici. Gli indagati devono rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, violenza privata e danneggiamento.

Tutti erano stati denunciati dalla Digos per i fatti verificatisi lo scorso 28 febbraio all’esterno della Questura di Torino, quando erano stati aggrediti alcuni poliziotti che stavano accompagnando presso il Cpr di Milano un cittadino straniero irregolare sul territorio nazionale, per poi spostarsi in corteo in piazza XVIII Dicembre dove avevano bloccato la circolazione stradale e danneggiato alcune autovetture.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).