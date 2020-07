Coronavirus, Pisano “App immuni scaricata da 4.4 milioni di persone”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ stata scaricata da 4.4 milioni di persone, ha permesso di individuare 46 cittadini e avvertirne 23 a rischio contagio. Anche salvare una sola vita ha senso, è in una misura tale da avere un impatto positivo”. Così, in merito alla app immuni, Paola Pisano, ministra per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, intervenuta nello ‘Spazio Governò di Villaggio Rousseau. “Stiamo spingendo sulla comunicazione – ha proseguito – è un’app consigliata a tutto il mondo scolastico in vista dell’apertura e dal Ministero della Difesa per tutti i militari che lavorano all’interno”.

