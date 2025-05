Direttore Emirates Centre Strategic Studies incontra consigliere Iran

TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS/WAM) – Sultan Mohammed Al-Nuaimi,

direttore generale dell’Emirates Centre for Strategic Studies and

Research, ha incontrato Kamal Kharrazi, consigliere della Guida

Suprema della Repubblica Islamica dell’Iran e presidente del

Consiglio Strategico per le relazioni estere. L’incontro ha

discusso le relazioni tra Emirati Arabi Uniti e Iran, gli attuali

sviluppi geopolitici nella regione e l’importanza dei think tank

nel supportare i decisori e nel rafforzare le relazioni bilaterali tra i due Paesi. L’incontro si è svolto nell’ambito di una visita scientifica del Centro nella capitale iraniana, Teheran, che ha incluso incontri con diverse università e think tank.

