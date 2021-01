Calcio a 5 Serie A – Saviatesta al lavoro: Jeffe prende in mano la squadra, sabato il debutto a Roma

MANTOVA Doveva essere il gran giorno di Meta Catania-Saviatesta Mantova, ma non sarà così. Le due società prima di Natale avevano concordato la data del 19 gennaio, ma a causa del Covid sono stati cancellati i voli per la Sicilia e così i due club hanno comunicato alla Divisione la decisione di rinviare ancora la gara a data da destinarsi. Ieri la giornata è stata animata da un piccolo giallo, perchè la Divisione ha comunicato le designazioni arbitrali dei recuperi, compresa Catania-Mantova, ma la conferma del rinvio, oltre che dalla società virgiliana, nella giornata di domenica, è arrivata anche dall’ex biancorosso Enrico Ricordi, ora in maglia rossoblù: «Partita rinviata a data da destinarsi». Giallo chiuso. Il Mantova da ieri ha iniziato a preparare la sfida di sabato pomeriggio in casa dell’Aniene, che stasera giocherà il recupero contro il Lido di Ostia. In programma stasera anche Real San Giuseppe-Pesaro. A Roma non sarà presente Hrkac, squalificato per una giornata, ma ci sarà invece l’esordio in panchina di mister Jeffe sulla panchina biancorossa. Ieri il primo faccia a faccia con i giocatori per conoscerli da vicino. Molti di loro, aveva ammesso nell’intervista di ieri, non li conosceva, se non Titon, per i suoi trascorsi al Rieti. Sarà una settimana di studio per tutti quindi. Per il nuovo mister che avrà la possibilità di ambientarsi e anche per i giocatori che avranno la possibilità di conoscere le nuove dinamiche di lavoro. Il fatto che Jeffe abbia messo di gicoare al termine della passata stagione, può essere un vantaggio. Il sentirsi ancora giocatore, potrebbe avvicinarlo ancora di più al gruppo, che ora dovrà unirsi ancora di più per raggiungere la salvezza. La vittoria sull’Avellino di sabato scorso è sicuramente un buon inizio.

Ieri intanto l’ex mister Frane Despotovic, con un post su facebook ha salutato tutti: «La mia avventura come allenatore a Mantova calcio a5 è finita. È iniziata come in una fiaba a Salsomaggiore e si è conclusa in una fredda sala di Matera dopo 3 mesi. Ricorderò solo giorni felici. Grazie alla societa che si è fidata di me, grazie a tutte le persone che stanno lavorando per la societa, grazie a tutti i miei assistenti e un grande grazie ai miei giocatori. In bocca al lupo a tutti per il proseguimento del campionato e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Forza Mantova».