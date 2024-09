Maltempo in Toscana, dispersi bimbo e nonna nel pisano

FIRENZE (ITALPRESS) – E’ di due dispersi e diverse persone che hanno dovuto abbandonare, auspicabilmente solo momentaneamente la propria abitazione, il bilancio del maltempo che ha colpito durante la Toscana nelle scorse ore, con la situazione meteorologica che per fortuna al momento sta migliorando. Le situazioni più difficili in provincia di Livorno e Pisa. A Montecatini Val di Cecina dalla serata di ieri sera Vigili del Fuoco e uomini della Protezione civile sono impegnati nella ricerca di un bambino di cinque mesi e di sua nonna che come il resto della famiglia sono stati sorpresi dalla piena del torrente Sterza. In salvo padre, madre e nonno del piccolo. La famiglia si era rifugiata sul tetto dell’abitazione a causa dell’innalzamento del livello dell’acqua, Vigili del fuoco impegnati nelle operazioni con sommozzatori, soccorritore fluviali, cinofili, dronisti e squadre ordinarie. Situazione difficile anche a Castagneto Carducci dove la sindaca Sandra Scarpellini, che ieri sera aveva chiesto alla popolazione della località in provincia di Livorno di non uscire dalle proprie case, ha rassicurato tutti sull’assenza di dispersi e morti, e ha fatto il punto in mattinata nel proprio Comune iniziando la conta dei danni.Molte le località sulla costa toscana che oggi hanno deciso di lasciare chiuse le scuole per motivi di sicurezza. Piene dei fiumi Cecina e Cornia che sono state superate senza difficoltà nella notte. Ingenti le problematiche a livello di viabilità ma senza interruzioni significative. Sono interrotte due strade provinciali a Castagneto Carducci con problemi al ponte sul fosso di Bolgheri.Alcune strade nei pressi del torrente Sterza sono chiuse al traffico. I tecnici di Enel stanno lavorando per riattivare le circa 700 utenze rimaste senza elettricità. L’assessore regionale toscana alla Protezione civile Monia Monni si è coordinata già questa mattina con i sindaci del territorio del pisano e livornese per fare un punto complessivo della situazione mentre proprio in provincia di Livorno 80 le unità dei Vigili del Fuoco impegnate per danni d’acqua e allagamenti.

– Foto: Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).