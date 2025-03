Ori europei per Iapichino e Diaz, Sioli bronzo nel salto in alto

APELDOORN (OLANDA) (ITALPRESS) – Arrivano quattro medaglie per l’Italia nella penultima giornata degli Europei indoor di atletica ad Apeldoorn. Larissa Iapichino è d’oro nel salto in lungo. Gara in crescendo della classe 2002 argento europeo outdoor in carica (Roma 2024), che apre a 6.71 per poi trovare la misura della vittoria al terzo tentativo. Season best di 6.94 per l’azzurra, che riscatta alla grande la delusione quarto posto ai Giochi Olimpici di Parigi. Battute la svizzera Annik Kalin (primato nazionale di 6.90) e la tedesca campionessa olimpica a Tokyo 2020, e argento a Parigi 2024, Malaika Mihambo (6.88). La serba Gardasevic è quarta nonostante il season best di 6.75. “La gara è stata molto difficile. Sono stata brava a crederci fino alla fine e sono fiera di me per il mio primo titolo senior. E’ uno step importante e voglio portalo con me in futuro”, le parole di Iapichino. La seconda medaglia d’oro di giornata porta la firma di Andy Diaz Hernandez. L’italo-cubano si prende il gradino più alto del podio nel salto triplo toccando i 17.71 al penultimo tentativo. Battuto il tedesco Max Hess, che è d’argento con un 17.43 trovato al primo tentativo.

Gara difficile per Diaz, che apre in 16.37 per poi salire in terza piazza a metà gara in 17.05. Dopo il quarto tentativo saltato, l’italo-cubano mette giù la misura dell’oro e piega la resistenza dell’ottimo Hess, battuto nonostante il season best. Miglior prestazione mondiale del 2025 per Andy Diaz, che conquista il primo oro della carriera. Terzo titolo azzurro nella storia della manifestazione, dopo Fabrizio Donato, attuale coach di Diaz, a Torino 2009 e Daniele Greco a Goteborg 2013. Doppia medaglia nel triplo per l’Italia, che piazza anche Andrea Dallavalle sul podio con 17.19. Il francese Thomas Gogois è quarto con 16.51 davanti al portoghese Tiago Pereira (16.45). Matteo Sioli di bronzo nel salto in alto. Dopo il titolo italiano agli Assoluti di Ancona, il classe 2005 milanese trova il primato personale (2.29) e conquista la prima medaglia senior della carriera. Oro all’ucraino Oleh Doroshchuk (2.34 e miglior prestazione mondiale del 2025), argento al ceco Jan Stefela (2.29). Quarto posto per l’altro italiano Manuel Lando (2.26). Sfuma sul più bello la medaglia nel salto con l’asta per una grande Roberta Bruni.

La 31enne romana chiude al quinto posto, nonostante il season best, e primato personale eguagliato, di 4.70. I tre errori a 4.75 estromettono Bruni dalla contesa per le medaglie. Oro alla svizzera Angelica Moser (4.80), argento alla slovena Tina Sutej (4.75) e bronzo alla francese Marie-Julie Bonnin (4.70). Elisa Molinarolo non va oltre la settima piazza. Alice Mangione sesta nei 400 metri. 51.84 il tempo dell’azzurra, che va vicina al primato nazionale. Medaglia d’oro all’olandese Klaver (50.38), che batte in volata la norvegese Jaeger (50.45). Completa il podio la spagnola Sevilla terza con il primato nazionale (50.99).

Nelle altre gare, Eloisa Coiro accede alla finale degli 800 metri con il terzo tempo. 2’02″02 il crono dell’atleta Luiss, che chiude terza nella rispettiva batteria dietro alla svizzera Audrey Werro (2’01″76) e alla francese Clara Liberman (2’01″79). Negli 800 maschili, Catalin Tecuceanu in finale con il sesto tempo. 1’46″12 la prestazione dell’azzurro che, nonostante una volata mal gestita, riesce a staccare il pass per l’ultimo atto terminando terzo nella rispettiva batteria dietro l’olandese Ryan Clarke (1’45″65) e lo spagnolo Elvin Josuè Canales (1’45″69). Nei 60 uomini, fuori in semifinale l’oro in carica (Istanbul 2023) Samuele Ceccarelli (6.68) e Stephen Awuah Baffour (6.67).

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).