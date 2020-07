Pecoraro Scanio “San Marino diventi Repubblica plastic free”

ROMA (ITALPRESS) – “San Marino può diventare la prima Repubblica plastic free e diventare un paradiso del turismo sostenibile coinvolgendo i 9 Castelli di cui è composta la Repubblica e ovviamente cittadini e imprese”. A lanciare la proposta è Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde, docente di Turismo sostenibile nelle università di Milano, Roma e Napoli e già Ministro delle Politiche Agricole e dell’Ambiente, intervenuto oggi al Palazzo dei Congressi Kursaal della Repubblica di San Marino, al convegno di lancio del “Tavolo Territoriale per il Turismo” organizzato con 106 comuni italiani di Marche ed Emilia-Romagna.

L’iniziativa, promossa dal ministro del Turismo di San Marino Federico Pedini Amati, ha visto la presenza del sottosegretario al Turismo Lorenza Bonaccorsi e di decine di sindaci.

“Il turismo sostenibile è il futuro come indicano le risoluzioni dell’Onu e le decisioni della Ue ed è sempre più indispensabile dopo l’emergenza Covid – ha aggiunto Pecoraro Scanio -. Occorre investire per un vero rilancio del turismo anche attraverso la formazione e l’innovazione tecnologica e digitale”.

Il ministro Pedini Amato e la sottosegretaria Bonaccorsi hanno rilanciato l’importanza della sostenibilità e del coordinamento tra istituzioni.

La sindaca di Coriano, in provincia di Rimini, ha comunicato di aver già reso il suo Comune plastic free invitando tutti a un impegno in tal senso e Pecoraro Scanio l’ha omaggiata della borraccia della manifestazione Mediterraneo da Remare #PlasticFree.

(ITALPRESS).