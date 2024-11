Piastri su Norris, doppietta McLaren nella sprint in Qatar

LOSAIL (QATAR) (ITALPRESS) – Oscar Piastri conferma quanto di buono visto al termine delle qualifiche sprint del venerdì e si porta a casa la gara breve del Gran Premio del Qatar, grazie anche e soprattutto al britannico Lando Norris, che da poleman e leader incontrastato ha poi ceduto la vittoria al suo compagno di squadra, restituendo un ‘favorè che l’australiano gli aveva fatto due Gran Premi fa in Brasile. Un uno-due McLaren che dà uno schiaffo alle ambizioni per il Mondiale costruttori della Ferrari, non riuscita ad andare oltre il quarto e quinto posto di partenza con Carlos Sainz e Charles Leclerc. Buono il passo gara della Rossa, che però con i soli diciannove giri a disposizione non è riuscita ad agganciare le due McLaren, chiudendo anche dietro la Mercedes di George Russell, terzo sul podio. Sesta, invece, l’altra Mercedes di Lewis Hamilton, protagonista di un’ottima partenza – con la scodata di Sainz che ha permesso al futuro ferrarista di sorpassare momentaneamente Leclerc in quinta posizione -, mentre delude il neo quattro volte campione del mondo Max Verstappen, che chiude soltanto ottavo, perdendo ben tre posizioni al via e finendo sotto la bandiera a scacchi proprio dietro Hamilton e anche la Haas di Nico Hulkenberg.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).