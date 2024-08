A Medole resta un solo medico di base

MEDOLE Tra qualche giorno, precisamente a partire da lunedì 26 agosto 2024, la dottoressa Claudia Bellini abbasserà la serranda del proprio ambulatorio di medicina generale a Medole. Pertanto, gli assistiti della stessa potranno recarsi nell’ambulatorio sito a Castiglione delle Stiviere in via Mazzini 67. Nel paese morenico, di fatto, resterà solamente un camice bianco a disposizione per le famiglie, ovvero il dottor Damiano Marchesini, con il proprio studio in via Matteotti 12. «Sapevamo, già da tempo, di questa decisione – spiega il sindaco Luca Vivaldini, che poi aggiunge – come amministrazione siamo al lavoro, affinché nuovi medici possano insediarsi sul nostro territorio comunale. Quello che possiamo fare è mettere a disposizione dei dottori di base una struttura idonea e ricettiva, in modo che possa ospitare altri ambulatori. C’è un progetto in itinere – continua il primo cittadino medolese – che fa capo alla Fondazione “Isabella Arrighi”, determinata a continuare ad investire notevoli capitali per la creazione di spazi e locali adibiti a studi medici, con tanto di uffici e segreteria da mettere a disposizione sia dei professionisti». E sul taglio del nastro dei nuovi ambulatori ubicati in un immobile in via Umberto I. «L’intervento è importante, ma orientativamente potremmo aprire le porte entro sei-otto mesi».