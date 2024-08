Malore al volante: esce di strada ed entra nel giardino di un’abitazione

SAN BENEDETTO PO Accusa un mancamento probabilmente a causa del caldo, che in questi ultimi giorni è tornato a farsi sentire, a con l’auto finisce fuori strada terminando la propria corsa nel cortile di un’abitazione. L’incidente si è verificato oggi poco dopo le 15 in strada Schiappa e ha visto protagonista una donna di 80 anni di Quistello, la quale, a bordo della propria Volkswagen Polo, ad un tratto ha appunto perso il controllo del veicolo ed è finita nel cortile di una casa, abbattendo la recinzione e finendo con l’auto sopra al muretto di cinta. Immediatamente i proprietari di casa, visto l’accaduto e l’improvviso boato provocato dal sinistro, hanno dato l’allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri. All’arrivo dei soccorsi, seppure con qualche difficoltà, l’80enne era già scesa dall’automobile. Presa in carico, il personale del 118 ha praticato le primissime cure sul posto, dopodiché l’80enne è stata portata in ospedale a Mantova per gli opportuni accertamenti. L’auto è stata poi rimossa da vigili del fuoco e soccorso stradale.