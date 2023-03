Ci siamo: nel weekend riaprono i castelli di Monzambano e Castellaro

Monzambano Con l’arrivo della primavera, la maggior parte dei monumenti e dei musei, dei siti di interesse culturale e naturalistico, delle bellezze architettoniche e delle attrazioni del nostro territorio, tornano ad essere nuovamente visitabili. In particolar modo, dopo la Rocca ed il Museo di Solferino ed il complesso di San Martino della Battaglia, da questo fine settimana porte aperte anche per le torri di Monzambano e della sua suggestiva frazione di Castellaro Lagusello. Per quanto riguarda la storica torre cittadina, il giro turistico sarà disponibile nelle giornate di sabato (domani) e domenica nel pomeriggio dalle 15 alle 18. Per l’edificio nel meraviglioso e piccolo borgo tra le perle dell’Alto Mantovano, invece, sempre nel weekend, ma anche al mattino dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18. Un’opportunità per tornare a visitare le bellezze collinari e moreniche di Monzambano e Castellaro: come si sa, un paese e due castelli. (amc)